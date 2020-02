ROMA – Nicolò Zaniolo non sta giocando perché è infortunato ma ha fatto comunque parlare di se per le sue relazioni sentimentali e per i suoi post sui social network. Dopo la vacanza a Dubai con Sara Scaperrotta, la coppia si è presa una pausa di riflessione.

Durante questa pausa, Nicolò Zaniolo ha frequentato Elisa Visari ma questa nuova relazione sentimentale è durata pochissimo. Poco dopo, Zaniolo è tornato con Sara Scaperrotta. Il tutto, ci è stato “comunicato” dallo stesso attaccante della Roma attraverso le sue seguitissime storie Instagram.

Zaniolo ha cambiato il look, lo ha comunicato attraverso un post su Instagram.

E’ proprio la sua ultima storia Instagram a far discutere i tifosi della Roma. In questo post, Zaniolo si è fatto un selfie con una smorfia davvero strana. I tifosi si chiedono: “Perché quella faccia?”. Alcuni ironizzano: “Forse ha cucinato la fidanzata…”.

Ma la smorfia non è l’unica cosa curiosa del suo post Instagram, l’altro dettaglio che è balzato agli occhi dei tifosi giallorossi è il suo cambiamento di look. I capelli sono sempre uguali ma Zaniolo si è fatto crescere sia i baffi che il pizzetto. Questo suo cambiamento di look ad alcuni è piaciuto, ad altri decisamente meno ma l’importante è che piaccia a lui ed alla sua dolce metà.