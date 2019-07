ROMA – Continua l’asse di mercato tra Roma e Juventus. Dopo i due scambi concretizzati nelle ultime ore che hanno portato a Roma Spinazzola e Petrelli e a Torino Luca Pellegrini e Cangiano, bianconeri e giallorossi stanno valutando lo scambio tra Zaniolo e Romero.

Al momento parliamo di fantacalcio semplicemente perché Romero è ancora formalmente un calciatore del Genoa ma i bianconeri lo hanno praticamente già acquistato e lo annunceranno nelle prossime ore.

In un primo momento, la Juventus aveva proposto alla Roma uno scambio tra Nicolò Zaniolo e Gonzalo Higuain ma le pretese dell’agente dell’argentino stanno complicando le cose.

La Juve aveva pensato a questo scambio perché vuole Zaniolo e, allo stesso tempo, sa perfettamente che la Roma ha bisogno di un altro grande centravanti per sostituire il partente Edin Dzeko.

Il centravanti bosniaco dovrebbe accasarsi all’Inter e la Roma non può disputare tutta la stagione con solamente Patrick Schick in rosa. Anche perché Defrel, rientrato dal prestito alla Sampdoria, dovrebbe essere ceduto al Cagliari nell’affare che dovrebbe portare Nicolò Barella in giallorosso.

“Higuain in Italia giocherà solo nella Juventus. Restano due anni di contratto e saranno rispettati. Buona domenica a tutti”. Così, via Twitter, il fratello agente di Gonzalo Higuain, Nicola, commenta indirettamente le voci che vorrebbero il ‘Pipita’ in uscita dal club bianconero e nel mirino di altri club, tra cui la Roma.



Prendere Higuain era comunque molto complicato per la Roma perché l’argentino percepisce uno stipendio annuale molto alto e per trasferirsi nella Capitale avrebbe dovuto praticamente dimezzarselo.

Romero è invece perfetto per la Roma. Il 21enne argentino è in cima alla lista di mercato di Gianluca Petrachi ed è considerato il sostituto ideale di Kostas Manolas, calciatore che si è trasferito al Napoli nelle ultime ore.

Adesso le due società devono accordarsi sulla parte cash. La Juve ha offerto alla Roma 20 milioni di euro più il cartellino di Romero per arrivare a Zaniolo. La Roma chiede un po’ di più. Le parti non sono lontane alla fumata bianca.