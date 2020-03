ROMA – Zaniolo, di comune accordo con lo staff medico della Roma e con quello della Nazionale Italiana di Calcio, avrebbe deciso di saltare Euro 2020 per tornare in tempo per il prossimo ritiro precampionato della Roma a luglio.Lo riferisce Il Corriere dello Sport nella sua edizione online.

Zaniolo, niente Euro 2020: è la decisione migliore per la sua carriera. Inutile rischiare.

Zaniolo sta portando avanti la riabilitazione dopo rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro dello scorso 12 gennaio nel corso della partita di campionato tra la Roma e la Juventus. Da quel momento in poi, Zaniolo ha spinto al massimo per essere pronto per il prossimo campionato europeo di calcio ma alla fine ha dovuto arrendersi.

Rischiarlo per l’Europeo non sarebbe prudente e potrebbe mettere a serio rischio la sua carriera. Meglio lasciarlo recuperare con calma, secondo i tempi previsti, per poi riaverlo in campo a luglio con la Roma.

In questo modo, Zaniolo potrebbe preparare la prossima stagione nel migliore dei modi. Non è mai buono saltare il ritiro precampionato, dove ci si allena per avere una condizione fisica ottimale per il resto della stagione (fonte Il Corriere dello Sport).