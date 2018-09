MADRID (SPAGNA) – La storia di Nicolò Zaniolo è già una favola. Il 19enne si è trasferito dall’Inter alla Roma la scorsa estate nell’ambito dell’affare Nainggolan. Senza nemmeno esordire in campionato, è stato convocato dal ct della Nazionale Roberto Mancini senza però scendere in campo in Nations League. Il “Mancio” era rimasto impressionato dal suo rendimento nel corso dell’Europeo Under 19.

In poco tempo, il classe 1999 ha stregato anche Eusebio Di Francesco che ha deciso di schierarlo titolare nell’esordio stagionale in Champions League in casa del Real Madrid. Un debutto di fuoco ma Zaniolo non è l’unico calciatore che negli ultimi anni ha esordito prima in Champions League che in Serie A.

Lo stesso destino è capitato a Daniele De Rossi e a Bryan Cristante. Tra gli esempi di esordienti in Champions League con ancora zero presente in campionato, il più celebre è sicuramente Cristiano Ronaldo ma come non citare Cattelan? Il celebre conduttore televisivo si è tolto lo sfizio di esordire in Champions League con La Fiorita. La squadra di San Marino lo ha tesserato e lo ha gettato nella mischia negli ultimi minuti del turno preliminare.

La Fiorita è stata eliminata dalla Champions League ma Cattelan ha realizzato il suo sogno di esordire nella “coppa dalle grandi orecchie” prima del suo idolo Mauro Icardi, ieri a segno nel giorno del suo debutto contro il Tottenham a San Siro.