Paura per Nicolò Zaniolo. Il calciatore, impegnato con la Nazionale in Olanda per la Nations League, si è infortunato al ginocchio sinistro: si teme la rottura del legamento crociato.

Nicolò Zaniolo si è infortunato nuovamente. La sensazione è la peggiore per chi, solo lo scorso 12 gennaio, si accasciò all’Olimpico dopo che il legamento crociato del ginocchio destro fece crac. Questa volta invece ha ceduto il ginocchio sinistro.

“La Roma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia. Nella mattinata di martedì, rientrato a Roma, il calciatore sarà sottoposto ad approfondimenti diagnostici e clinici per valutare l’entità dell’infortunio“. La società giallorossa non si è sbilanciata, ma la preoccupazione resta alta.

Come riporta il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, Zaniolo si sarebbe già sottoposto ad alcuni esami ad Amsterdam che hanno evidenziato un infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro.

Il ct della Nazionale Roberto Mancini è più cauto: “Mi dispiace. Appena successo era molto preoccupato, ora però era più sereno perché non aveva un grande dolore. Spero non sia grave come la scorsa volta“.

Lesione parziale o rottura, lo si saprà con certezza dopo gli esami strumentali a Villa Stuart che si svolgeranno questa mattina.

Roma, tanti infortuni. Solo sfortuna?

L’infortunio di Zaniolo è solo uno dei tanti in casa Roma. Sedici giocatori infortunati al ginocchio, in tre (con Zaniolo sarebbero quattro) se lo sono rotto addirittura due volte. In totale fanno 19 crociati lesionati negli ultimi 6 anni.

Forse solo un caso, solo sfortuna, ma a Trigoria si era lavorato anche per ridurre, o quantomeno prevenire, questo tipo di infortuni.

Alcuni campi del Bernardini, per il terreno su cui sorgono, risultavano troppo rigidi (anche in passato) e potevano essere paragonati quasi all’asfalto: ecco perché la Roma, che negli ultimi due anni ha rimesso completamente a nuovo il centro sportivo, ha deciso di rifarli, chiamando anche degli esperti del Real Madrid per un parere.