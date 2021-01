Nicolò Zaniolo lascia i social network. Con un messaggio dal profilo della mamma fa sapere che ha scollegato i propri account. Quella mamma che di vita social vive e si nutre. Proprio mentre, sempre tramite social, Madalina Ghenea fa sapere di non essere fidanzata. Tradotto: di non essere la fidanzata di Zaniolo. Non una fidanzata ufficiale, almeno.

Il gossip di inizio 2021 sta prendendo una piega sempre più grottesca. Una telenovela moderna, a colpi di like ed emoticon. Sarebbe persino divertente, se di mezzo non ci fosse un giocatore. Un giocatore talentuoso, molto talentuoso. Un talento però spesso, troppo spesso, infortunato. Che fa parlare di sé fuori dal campo. E siccome il campo, ultimamente, lo vede poco…

Altro elemento grottesco, mamma Francesca Costa accusa non si sa bene chi. Qualcuno che, secondo mamma Zaniolo, vuole rovinare la carriera di suo figlio. Non si capisce bene chi… I cronisti di gossip? Gli utenti dei social? I tifosi della Lazio?

Nicolò Zaniolo lascia i social: il messaggio dall’account della madre

Questo il messaggio di Zaniolo dall’account della mamma: “Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip – si legge – ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account, via abbraccio… Nicolò Zaniolo”.

Madalina Ghenea dice di non essere fidanzata con Zaniolo

“Cari tutti, in questi giorni sono state dette e scritte tante frasi non corrette che hanno provocato tanto dolore, preoccupazioni e tristezza a diverse persone: penso sia arrivato il momento di fare chiarezza e mettere ordine così che questa situazione sia più chiara e trasparente visto che ci sono delle persone ferite che stanno soffrendo”. Scrive Madalina Ghenea, in un comunicato in cui non nomina mai esplicitamente Zaniolo.

“La mia verità? Eccola in un comunicato che non lascia spazio ad interpretazioni. Sono una grande lavoratrice e sono una mamma. In questi 20 anni mi sono state spesso attribuite delle relazioni che non ho mai avuto e non ho mai rilasciato dichiarazioni perché ho sempre preferito parlare e “far parlare” del mio lavoro, dei miei progetti, dei miei sogni e dei miei Valori”.

“Io non sono fidanzata da tanti mesi, l’ho detto molte volte qui sui social e nelle interviste. Gestisco da sola la mia vita e quella della mia Famiglia: la mia passione per il mondo dell’Arte, la fotografia e il cinema e’ diventata il mio lavoro: grazie a questo, al mio percorso professionale, alle mie scelte lavorative e al mio impegno sono una donna indipendente e sono fiera di esserlo. Mi fa sorridere pensare che le donne debbano sempre essere viste come “in cerca di marito”, come se non abbiano Valore gia da sole …e il mondo sta ad analizzare, in maniera morbosa, ogni loro comportamento sempre in questa direzione”.

“Ci sono parole molto importanti ma diverse tra loro nella vita di ognuno: amicizia, amore, fidanzamento e Famiglia. Conosco e ho conosciuto molte persone nel corso della mia vita ma solo pochi veri amici entrano a far parte della mia Famiglia perche’ sono una Mamma, prima di essere un personaggio pubblico. A Natale e Capodanno sono stata con le persone più care che io ho al mondo: mia madre e mia figlia”.

“Un incontro grazie a degli amici in comune, chiacchiere, battute divertenti e risate insieme sui social, in trasparenza e alla luce del sole, non esprimono un fidanzamento e non nascondono altro. Non trovate?”.

L’intervento di Francesca Costa su Radio Radio

Francesca Costa era intervenuta nei giorni scorsi su Radio Radio per parlare della rottura del figlio con Sara Scaperrotta. Sara che ora è incinta di Nicolò. “Dopo aver letto e sentito oggi tutto questo ho deciso di dire la mia. Non è vero che Sara è stata cacciata di casa come dice questa zia, è andata via dopo aver rotto con Nicolò perché la casa era di mio figlio ed era normale tornasse a casa sua. Lei mi ha bloccata su Instagram, con mio figlio si sono bloccati a vicenda, ma noi l’abbiamo trattata come una figlia”.

Sara è incinta di Nicolò ma avevano già perso un figlio. Dice la Costa: “È vero, questo lo confermo, ed era felice di questa scelta perché diceva di non essere pronta. Ora c’è un altro bambino di mezzo, Nicolò si occuperà di lui materialmente e con l’affetto di un padre, ma non ama più la ragazza. Quando ci ha chiamato per dirci della gravidanza era disperato e piangeva: “Ho bisogno di voi”. E noi siamo corsi a Roma da La Spezia”. (Fonti: AdnKronos, Instragram, Radio Radio, YouTube)