ROMA – Il primo gol in Serie A non si dimentica mai e Zaniolo ha scelto di segnarlo in una maniera non banale. Il campioncino giallorosso, arrivato a Roma dall’Inter nell’ambito della operazione Nainggolan, ha segnato il gol del 3 a 0 contro il Sassuolo con un cucchiaio alla Francesco Totti. Zaniolo ha messo a sedere Ferrari e il portiere del Sassuolo con una finta e poi ha segnato con un pallonetto che ha esaltato i tifosi della Roma presenti allo stadio Olimpico nel giorno di Santo Stefano. Tutto questo nel periodo più buio della breve esperienza di Nainggolan all’Inter. I tifosi nerazzurri rimpiangono Zaniolo e lo vorrebbero indietro al posto proprio del “Ninja”.

Video con il primo gol con la Roma di Zaniolo





64′ | ♻️ | Primeira substituição na #ASRoma … ⬅️ Nicolo Zaniolo ⚽️👏👏

➡️ Javier Pastore 3-0 | #RomaSassuolo pic.twitter.com/zJQ3m5PMBg — AS Roma Brasil (@ASRoma_Brasil) 26 dicembre 2018