GENOVA – Genoa-Milan è iniziata in salita per i rossoneri perché dopo appena 14 minuti di gioco, Zapata ha dovuto lasciare il campo per infortunio dopo un contrasto di gioco con Kouamé. Zapata è uscito dal campo toccandosi la parte posteriore della coscia. Serviranno ulteriori accertamenti medici per capire l’entità dell’infortunio. Al suo posto è entrato in campo Andrea Conti.

L’infortunio di Zapata commentato sui social network

L’infortunio di Zapata prima di Milan-Napoli ne vogliamo parlare? Qui nessuno dice niente?😎😛 — MalcomJ (@MalcomJ66806952) 21 gennaio 2019

Primi trenta minuti inutili, poi siamo saliti. Secondo me il Genoa questi ritmi non riesce a tenerli quindi a sto punto dal 70esimo bisogna strappare con qualcuno peccato che l’infortunio di Zapata ci ha tolto praticamente l’arma Conti — Andrea (@AndreaVergani5) 21 gennaio 2019

Pessimo MILAN, solo Genoa. Uscito Zapata x infortunio, entrato Conti — happymilan Mirella (@GmaHappymilan) 21 gennaio 2019

Solo il pensiero che, con l’infortunio di #Zapata, toccherà vedere titolare quel cadavere di #Musacchio mi sale il crimine pic.twitter.com/oQs7ikVMRe — L’ ANDRE (@Andrew_7015) 21 gennaio 2019

Infortunio Zapata, tegola Milan: problema al flessore https://t.co/MQGQY61Gqv — gazzettaRossonera (@gazz_rossonera) 21 gennaio 2019

