Zaytsev e lo sfogo dopo la sconfitta con la Polonia: “Allenatori da divano? Non mi riferivo a Velasco”

Scoppiano le polemiche tra il Giappone e l’Italia dopo la sconfitta dell’Italvolley contro i campioni del mondo in carica, la Polonia (0-3).

Lo sfogo di Ivan Zaytsev

A fine partita Ivan Zaytsev si è sfogato: “Io sto cercando di dare sempre il massimo come i miei compagni, se poi la qualità non arriva ci vuole pazienza. Gli allenatori possono dire quello che vogliono, anche quelli dai divani e da casa. Che parlassero, poi vediamo. Facciamo i conti alla fine”. Parole pesanti che, secondo la Gazzetta dello Sport, erano riferita a Julio Velasco, ex ct e oggi commentatore dei Giochi Olimpici.

Il post di Ivan Zaytsev

Riferimento, quello a Velasco, però smentito dallo stesso pallavolista azzurro:

“Non mi permetterei mai di rivolgermi in questi toni a Julio che, oltre ad avermi allenato, è una persona che stimo professionalmente e umanamente. Mi dispiace in particolar modo quando le mie parole, dettate sicuramente da un momento complicato, vengano interpretate diversamente dal contesto a cui mi riferivo. Durante un’Olimpiade non leggo social e non seguo interviste o interventi altrui perché non ne avrei il tempo, ho tante cose per la mente a cui pensare per restare concentrato e risolvere le varie difficoltà del cammino olimpico. Spero che queste cose non accadano più, mi prendo la responsabilità di quello che dico e che faccio ma non di quello che non mi appartiene. Ivan”.