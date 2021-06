Zeman al Foggia atto IV, #CertiAmoriNonFinisconoMai. Zdenek Zeman è è pronto a tornare al Foggia, che nella prossima stagione giocherà il campionato di Serie C. Lo ‘annuncia’ il club rossonero che, su Twitter, gli dà il benvenuto postando una foto del boemo e questo commento ” ! ❤ #ForzaFoggia #CertiAmoriNonFinisconoMai #Zeman.

Zeman, 74 anni, ha allenato a più riprese la squadra pugliese, anche nella stagione 2010-2011, in C, dopo essere stato su panchine di serie A, come quelle delle due squadre della capitale e del Napoli. E’ fermo dal 2017-’18, quando ha guidato il Pescara.

Il nuovo presidente dei ‘Satanelli‘, Nicola Canonico, ha scelto Zeman dopo le difficoltà incontrate per rinnovare il contratto di Marco Marchionni, in scadenza il 30 giugno e in odore di addio già da tempo. Solito contratto di un anno per il boemo che ha sempre voluto libertà piena senza però mettere ipoteche sul futuro.