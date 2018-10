Zeman racconta: “Ecco come ho scoperto Verratti e Insigne”

ROMA – Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Zdenek Zeman parla di Marco Verratti e Lorenzo Insigne, lanciati da lui nel calcio italiano e ora avversari in Champions League.

“Insigne – racconta Zeman – vidi nella Primavera del Napoli mi impressionò per tecnica e velocità di esecuzione e lo volli a Foggia in Lega Pro nel 2010, aveva 19 anni. Segnò in stagione 19 gol in campionato e 7 in coppa Italia. Avevo lui, Farias, Sau… una bella squadra. E me lo portai a Pescara l’anno dopo”.