ROMA – Zeman show. L'ex allenatore del Pescara è tornato a parlare della Juventus e anche questa volta ha alzato un autentico polverone. Il tema è sempre lo stesso, il numero di scudetti vinti dai bianconeri.

Le dichiarazioni di Zeman riportate dal Corriere dello Sport: «Juventus? Mostra 36 scudetti? Non si rende conto di quello che è successo. Una volta il calcio era più sport, oggi invece ci sono interessi economici e anche i ragazzini ci cascano. Ormai non è importante come si stoppa la palla ma quanto si guadagna».

Zeman ha commentato anche il probabile approdo di Sarri al Chelsea e ha fatto il suo pronostico sul Mondiale.

«Sarri al Chelsea? Da un lato dispiace che vada ad allenare fuori dall’Italia – ha dichiarato a Radio Kiss Kiss – ma è bello che sia tornato Ancelotti. È un grande allenatore, ma molto dipenderà da cosa farà il Napoli sul mercato. Per il Mondiale vedo favorite molte squadre. Tra le europee dico Francia, Spagna, Germania e anche Belgio. Tra le sudamericane, come sempre, dico Argentina e Brasile».

