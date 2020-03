Zhang (Inter): “Dal Pino pagliaccio, giochi sporco”. Caos calendario e tutti contro tutti in serie A

ROMA – Le recenti polemiche nel mondo del calcio per l’emergenza coronavirus “non fanno onore all’Italia”. Ci prova il presidente del Coni Giovanni Malagò a riportare la ridefinizione del calendario delle partite sui binari della discussione civile. Ma intanto il presidente cinese dell’Inter Zhang insulta pesantemente il presidente della Lega Calcio, cioè il club dei club.

Per Steven Zhang Paolo Dal Pino è un pagliaccio che gioca sporco mettendo la salute fra parentesi. ”Giochi con il calendario e metti sempre la salute pubblica al secondo posto. Sei forse il più grande e oscuro pagliaccio che abbia mai visto. Sì, sto parlando a te. Al nostro presidente di Lega Paolo Dal Pino. Vergognati”: si può leggere nella storia Instagram dell’account ufficiale del presidente dell’Inter Steven Zhang.

Giocare, meglio a porte aperte, ma giocare comunque

La Lega avrebbe condiviso un piano forzato dei recuperi, l’idea è quella di giocare sempre, meglio se a porte aperte, ma comunque giocare per non falsare la regolarità del campionato. Per l’Inter un tour de force che impatterebbe sulle possibilità di successo sportivo.

Antonio Conte non è contento di giocare tre gare cruciali in otto giorni, dalla semifinale di Coppa Italia con il Napoli (giovedì), all’ottavo di finale di Europa League con il Getafe (giovedì 12 a San Siro). L’ad Marotta aveva prima aperto all’ipotesi di giocare il match con la Juve lunedì 9 marzo, poi ha richiuso la porta. Sbattendola. Su tutto il calendario.

Zhang: “Sì, sto parlando a te, Dal Pino. Vergognati!”

Questo il testo integrale della storia di Instagram diffusa dall’account ufficiale del presidente dell’Inter Steven Zhang: ”Giochi con il calendario e metti sempre la salute pubblica al secondo posto. Sei forse il più grande e oscuro pagliaccio che abbia mai visto. 24 ore? 48 ore? 7 giorni? E cosa ancora? Qual è il prossimo step? E ora parli di sportività e campionato regolare? Cosa dici del fatto che non proteggiamo i nostri giocatori o allenatori e chiediamo loro di giocare per te 7/24 senza sosta? Sì, sto parlando a te. Al nostro presidente di Lega Paolo Dal Pino. Vergognati! E’ ora di alzarsi e prenderti le tue responsabilità. E’ così che si fa nel 2020. E’ un argomento per chiunque nel mondo, non importa se è un tifoso dell’Inter o della Juventus. La sicurezza è la cosa più importante in assoluto. E’ la cosa più importante per te, per la tua famiglia e la nostra società”.

Malagò: “Nessuno pensi di un vivere in un mondo a sé”

“Il calcio capisca che non esistono atleti di serie A e atleti di serie B”. Invitando a ‘rientrare da Marte’, intervistato da Repubblica, il presidente del Coni Giovanni Malagò ammonisce che “nessuno dovrà pensare di vivere in un mondo a sé” ed “è tempo di smetterla con le beghe da cortile”. Perché “la salute viene prima di tutto, anche del calcio”. (fonte Ansa)