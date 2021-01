Zhang pronto a lasciare l’Inter? Il Corriere dello Sport: “La società sta cercando nuovi soci. A gennaio niente investimenti”

La notizia, se confermata, sarebbe clamorosa: Zhang vuole lasciare l’Inter?

A lanciare l’indiscrezione è il Corriere dello Sport che scrive:

“La società – si legge sul quotidiano – cerca soci, ma il mandato di Rothschild comprenderebbe perfino la possibilità di cedere l’intero club: è uno degli scenari post-pandemia. E a gennaio niente investimenti, solo occasioni”.

“Complicato dare una risposta su quale delle due opzioni sarà eventualmente accolta dal mercato – si legge ancora sul quotidiano – anche perché nel mondo del calcio quando si va alla ricerca di un socio di minoranza può capitare di trovare un acquirente per la maggioranza. E’ successo sia a Moratti sia a Thohir”.

Zhang pronto a lasciare l’Inter? I possibili scenari

La notizia complicherà i piani dell’Inter per lo scudetto? Probabilmente no. Conte è esperto e di sicuro non si lascerà distrarre.

“I segnali che dalla Cina arrivano in viale della Liberazione sono chiari – si legge ancora sul Corriere dello Sport – non viene messa in dubbio la stabilità del progetto iniziato nel 2016 e la rassicurazione è che si sta lavorando “solo” per rifinanziare il debito.

Quest’ultima operazione (ci sono due bond: uno da 300 milioni con Goldman Sachs e uno da 75 con JP Morgan) va conclusa entro la fine del 2021 nella speranza che i tassi d’interesse e il mercato diano una mano. Meglio ancora se a rifinanziare sarà un solo istituto. L

e voci sul futuro della società in ambienti finanziari però circolano lo stesso e certo non danno una mano alla squadra”. (Fonte: Il Corriere dello Sport)