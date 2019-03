Zidane vuole Mbappé, Real Madrid pronto ad offrire 280 milioni al Psg

MADRID – La scorsa estate, Zidane aveva stupito tutti lasciando il Real Madrid dopo la conquista della terza Champions League consecutiva. L’allenatore francese aveva detto di lasciare la panchina per il bene del Real Madrid: “È necessario un cambiamento““Questa squadra deve continuare a vincere e serve un cambio. Serve un’altra metodologia di lavoro e per questo ho preso questa decisione”“I giocatori hanno bisogno di un cambiamento, voglio ringraziarli perché sono quelli che combattono in campo. La storia di questo club è grande ma chiediamo sempre di più ai giocatori. Per questo dopo tre anni bisogna cambiare. No ho parlato con lo staff, parlerò poi con i giocatori e ne ho già parlato con il capitano Sergio Ramos“.

Zidane vuole Mbappé, Real Madrid pronto ad accontentarlo

Riassumendo, Zidane aveva deciso di lasciare il Real Madrid perché aveva capito che sarebbe stato impossibile vincere la Champions League per il quarto anno di seguito. Se fosse restato, avrebbe avuto tutto da perdere e avrebbe potuto rovinare la sua immagine di allenatore ed il suo curriculum. Pochi mesi dopo, il Real Madrid ha esonerato due allenatori e ha fallito tutti gli obiettivi stagionali. I blancos sono fuori dalla lotta scudetto, sono stati eliminati dalla coppa di Spagna dal Barcellona e sono stati eliminati dalla Champions League per mano dell’Ajax. A questo punto, Zidane ha deciso di tornare.

E’ tornato con una posizione dominante perché ha dimostrato che senza di lui non si vince a Madrid. Per questo motivo, ha chiesto ampie garanzie sul prossimo mercato. Serviranno dei calciatori stellari per riportare il Real Madrid sul tetto d’Europa. Secondo quanto scrive France Football, solamente per Kylian Mbappé veranno offerti quasi 300 milioni di euro (280 per l’esattezza). E potrebbero anche non bastare perché il Psg ha bisogno di tutto meno che di soldi. Insomma non sarà un mercato facile ma il Real Madrid sarà sicuramente tra le protagoniste assolute.