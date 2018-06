ROMA – Duecento milioni per allenare il Qatar in vista del Mondiale che la nazionale dell’emirato organizzerà nel 2022. Sarebbe questa l’offerta faraonica [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] che Zinedine Zidane, ormai ex tecnico del Real Madrid, si sarebbe visto recapitare all’indomani delle dimissioni dalla ‘casa blanca’.

Lo scrivono con grande evidenza i quotidiani sportivi spagnoli, che riportano un tweet di Naguib Sawiris in cui il magnate egiziano fa sapere che “Zidane allenerà la Nazionale del Qatar per coppa del Mondo 2022: 50 milioni per ciascuno dei quattro anni”. Se fosse vera l’indiscrezione, potrebbe stoppare Xavi Hernandez, indicato come ct in pectore della nazionale qatariota e che dopo aver chiuso con la carriera agonistica proprio in Qatar, con l’Al-Sadd, è destinato a diventare ct della nazionale da gennaio.