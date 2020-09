Ziliani attacca la Juventus: “Si è visto il braccio di Bonucci e il gomito di Giorgio Chiellini”.

Il giornalista Paolo Ziliani ha attaccato la Juventus per alcuni episodi da moviola nel corso della partita vinta per tre a zero contro la Sampdoria (su tutti il braccio di Bonucci).

Riportiamo il primo post pubblicato su Twitter da Ziliani:

“Si è vista la mano di Pirlo e a tratti anche il braccio di Bonucci (qui la foto) e il gomito di Chiellini. #JuveSampdoria”

Ma i commenti social di Ziliani sull’arbitraggio di Juventus-Sampdoria non sono finiti qui. Riportiamo un secondo post pubblicato su Twitter:

“Come noto, oggi nel dubbio si lascia finire l’azione, poi si segnala il fuorigioco (e il VAR eventualmente decide). Invece no, se è la Samp che attacca la bandierina va su in automatico, anche se il fuorigioco non esiste, così si ferma l’azione”.

Dopo aver attaccato la Juventus, Ziliani ha focalizzato la sua attenzione su Sky Sport…