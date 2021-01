Zinedine Zidane positivo al coronavirus: il tecnico del Real Madrid ora è in isolamento

Zinedine Zidane positivo al coronavirus. Lo ha comunicato il Real Madrid.

L’allenatore, come da protocollo, ha seguito la procedura prevista in situazioni simili ed è in isolamento.

Il tecnico tra l’altro sta vivendo un periodo non proprio semplice, anzi. Zidane, infatti, dopo aver perso in Supercoppa contro l’Athletic Bilbao in Coppa del Re contro una squadra di terza divisione, rischia grosso.

Zinedine Zidane, le parole dopo l’eliminazione in Coppa del Re

“La verità – le parole di Zidane dopo la clamorosa eliminazione in Coppa del Re – è che ci abbiamo provato. I giocatori hanno dato tutto, abbiamo avuto l’occasione di segnare il secondo gol e quando poi non ci riesci succede quello che è successo a noi. E’ un momento difficile, siamo fuori dalla coppa. Io sono l’allenatore, la responsabilità è mia e me la assumo come sempre. I giocatori ci hanno provato: se avessimo segnato il secondo gol avremmo visto un’altra partita. Il calcio è questo. Non è un vergogna, sono cose accadono”.

Rischia davvero? A salvare Zidane per ora è il suo contratto faraonico.

La società al momento, infatti, non sembra intenzionata a cambi in panchina, anche perché, scrive il giornale spagnolo Marca, l’esonero del tecnico, legato al Real fino al giugno 2022, costerebbe alle casse del club 40 milioni lordi a stagione.