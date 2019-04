AMSTERDAM – Hakim Ziyech fa discutere. Il centrocampista dell’Ajax e della Nazionale Marocchina ha parlato a poche ore dalla gara di andata dei quarti di finale di Champions League contro la Juventus. Hakim Ziyech ha svelato di aver parlato con Mehdi Benatia, ex calciatore della Juventus e suo compagno di Nazionale. Hanno giocato insieme nell’ultimo Mondiale in Russia.

Ziyech: “Secondo Benatia l’Ajax può battere la Juventus”.

Hakim Ziyech spiega di aver sentito Benatia prima di Ajax-Juventus. Hakim Ziyech ha chiesto a Mehdi Benatia dei consigli per battere la Juventus ed accedere alle semifinali di Champions League. Stando a quanto dichiarato dal centrocampista della squadra olandese, l’attuale difensore dell’Al-Duhail Sports Club gli avrebbe risposto con piacere. Le dichiarazioni del calciatore dell’Ajax sono riportate dal Corriere dello Sport.

«Ho parlato con Benatia – ha detto Ziyech – e lui dice che noi siamo una bella squadra e che giochiamo un bel calcio. Secondo lui possiamo battere la Juventus».«Spero che CR7 sia in campo perché è bello sfidare i migliori. Alla Playstation non prendo né lui né Messi però…». «Il fatto che siamo primi in campionato non cambia molto in vista della Champions. Dobbiamo vincere il titolo in Olanda, ma la partita di domani è qualcosa a parte e, anche se siamo primi in classifica nella Eredivisie, adesso abbiamo in testa solo la Juventus».