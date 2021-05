Trattamento conservativo di sei settimane per Zlatan Ibrahimovic. Questo l’esito del controllo specialistico del dottor Volker Musahl di Pittsburgh a cui si è sottoposto oggi, sabato 15 maggio, l’attaccante svedese a Milanello dopo il trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan.

Lo fa sapere il club rossonero. Stagione dunque finita per Ibrahimovic che non potrà dare il suo supporto ai compagni nelle ultime due sfide, contro il Cagliari e l’Atalanta, decisive per la volata Champions.

Zlatan Ibrahimovic fuori per sei settimane: stagione finita e niente Europei. La reazione in Svezia

“Sarà una corsa contro il tempo, e l’Europeo di Zlatan Ibrahimovic rischia di esser finito prima di cominciare”. C’è grande preoccupazione in Svezia per il nuovo bollettino.

“Non è chiaro cosa voglia dire ‘conservativa’”, scrive Aftonbladet, il principale quotidiano svedese parlando del consulto del professor Volker Musahl di Pittsburgh, a cui si è sottoposto l’attaccante svedese a Milanello dopo il trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan.

Aftonbladet sottolinea come tutti i responsi medici, escludendo la necessità di un intervento chirurgico, parlavano finora di stagione finita col Milan ma lasciavano aperta la possibilità della partecipazione di Ibrahimovic all’Europeo; questo responso è la prima doccia fredda sulle speranze della Svezia, che giocherà nella fase a gironi il 14 giugno con la Spagna, il 18 con la Slovacchia e il 23 con la Polonia. Al momento, Ibra sarebbe fuori per tutta la prima fase, mentre resta da valutare la sua disponibilità per la fase a eliminazione diretta, al via dal 26 giugno.

Zlatan Ibrahimovic fuori per sei settimane: stagione finita e niente Europei. Le parole di Pioli

“Sono d’accordo che la notizia di Ibrahimovic sia stata positiva perché non è coinvolto il legamento. Dovrebbe essere una terapia conservativa che gli permetterà di tornare al 100%. Dopo la visita l’ho visto più sereno ma non so la sua situazione sull’Europeo”. Così il tecnico del Milan Stefano Pioli, nella conferenza della vigilia della sfida contro il Cagliari.