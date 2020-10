Zlatan Ibrahimovic è guarito dal coronavirus: “La quarantena è finita. Ora puoi uscire”

Zlatan Ibrahimovic è guarito dal Covid-19.

Zlatan Ibrahimovic lo ha scritto sui social: “Sei guarito! Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita. Puoi uscire!”.

Poi due hashtag, uno in cui si rivolge in maniera scurrile all’indirizzo del Covid e l’altro più divertente: #Godiscomingforyou. Dio sta tornando per te”.

Derby e positivi

Con Ibra negativo, come ricorda la Gazzetta dello Sport, “i positivi del Milan restano i due difensori Duarte e Gabbia, quest’ultimo risultato contagiato mentre si trovava con la nazionale Under 21. In vista del derby di Milano del 17 l’Inter ha ancora 5 calciatori positivi: Nainggolan, Skriniar, Bastoni, Radu e Gagliardini”. (Fonte: La Gazzetta dello Sport).