Zlatan Ibrahimovic, lesione all’adduttore: salterà Udinese, Verona e l’andata contro il Manchester

Lesione del muscolo lungo adduttore sinistro per Zlatan Ibrahimovic: è questo l’esito del controllo a cui si è sottoposto l’attaccante rossonero.

Ibra, da oggi a Sanremo per partecipare al Festival, verrà rivalutato con esame strumentale fra una decina di giorni e dovrebbe quindi saltare sia la partita con l’Udinese che quella col Verona di domenica e gli ottavi di andata di Europa League contro il Manchester United. Per Calhanoglu, anche lui uscito per un problema fisico contro la Roma, gli esami strumentali hanno evidenziato un diffuso edema dei muscoli flessori mediali della coscia sinistra. Verrà rivalutato secondo evoluzione clinica. Nessun infortunio, invece, per Rebic.

Aidaa contro Ibrahimovic a Sanremo: “E’ un cacciatore di alci. Spegnete la televisione”

“Domani e per tutte le altre serate del festival di Sanremo vi invitiamo a spegnere la televisione o guardare qualsiasi altro canale per far sentire la nostra protesta per la presenza dell’anziano calciatore e cacciatore di alci Zlatan Ibrahimovic: la sua presenza pagata tra l’altro 50.000 euro a serata è un offesa a tutte quelle persone che si battono per la vita e per la tutela di animali ed ambiente”. Lo scrive in un comunicato l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa).

“Boicottare il festival spegnendo la tv è l’unico modo che abbiamo per protestate contro la scelta vergognosa di ospitare questo personaggio – aggiunge Aidaa – che ultimamente si è distinto negativamente anche per le sue frasi volgari pronunciate contro la mamma di un calciatore di colore. Per questo riteniamo vergognosa e sciagurata la decisione di Amadeus e della Rai di ospitarlo”.