MANCHESTER (INGHILTERRA) – Zlatan Ibrahimovic non è più un giocatore del Manchester: oggi è avvenuta la rescissione consensuale del contratto che legava lo svedese al club inglese fino a giugno. L’ex centravanti di Milan, Inter e Juventus ha segnato 29 gol in 53 presenze con i Red Devils, ma è sceso in campo solo sei volte dallo scorso aprile, quando si era infortunato ai legamenti del ginocchio.

Ibrahimovic, 36 anni, ha già fatto sapere che non ha intenzione di ritirarsi dal calcio, e secondo quanto filtra dagli Stati Uniti nel suo futuro c’è un contratto nella Major League Soccer con i LA Galaxy. Non è esclusa neppure una sua clamorosa partecipazione alla prossima Coppa del Mondo.

“Tutto il club vuole ringraziare Zlatan per il suo contributo in campo dal suo arrivo e gli auguriamo il meglio per il futuro”, di legge in un comunicato emesso dallo United.