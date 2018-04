LOS ANGELES (STATI UNITI) – L’aria americana ha restituito entusiasmo a Zlatan Ibrahimovic.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Ibrahimovic vuole i Mondiali

Il tweet di Ibrahimovic lascia poco spazio all’immaginazione.

“The chance of me playing in the World Cup is skyhoga #FifaWorldCup2018”, utilizzando un modo un po’ maccheronico di dire in svedese “sky high” che in italiano significa “Le possibilità che io giochi ai Mondiali sono altissime”.

Le cifre da record di Ibra in Nazionale

Zlatan Ibrahimovic vanta cifre da record in Nazionale. Ha indossato la maglia della Svezia già 116 volte (con 62 reti all’attivo) fra il 2001 e il 2016, con tanto di fascia da capitano a partire dal 2010.