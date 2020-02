MILANO – Il calciatore del Milan Theo Hernandez avrebbe una nuova fiamma. Si tratterebbe della fashion influencer Zoe Cristofoli. Sul settimanale ‘Oggi’ è uscita la foto dell’ex di Fabrizio Corona, in compagnia del calciatore. Fino a poche settimane fa, stando a quanto scritto dalle riviste di gossip, Hernandez avrebbe avuto una relazione con Elisa De Panicis, concorrente del Grande Fratello Vip.

Il siparietto su Theo Hernandez e Elisa De Panicis durante il Grande Fratello Vip.

Il tutto è nato quando Elisa ha rivelato come Andrea Denver abbia flirtato con lei invitandola in albergo: “Mi ha chiesto di raggiungermi per farmi un massaggio”. A quel punto Alfonso Signorini, congedando i due, ha regalato una chicca di gossip: “Non è da gentiluomo dire che con lei sono state solo quattro tr…ate e ciao”, riferendosi al flirt passato tra i due, raccontato nella casa dallo stesso Denver.

“E poi la nostra Elisa ha già il cuore occupata, è fidanzata col terzino del Milan Theo Hernandez”. Lei ha replicato: “Oh noooo, Alfonso, nooo, non dovevi dirlo!”.

Wanda Nara, opinionista del programma, ha così commentato: “Theo è un calciatore fortissimo, mi dispiace solo per Mummy che vede la sua Elisa corteggiata da tanti uomini”. Mummy è il soprannome dato a Aristide Malnati che, per sua stessa ammissione, avrebbe perso la testa per la De Panicis. (Fonte: GRANDE FRATELLO VIP).