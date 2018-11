ROMA – Il calcio è un lontano ricordo. Sulle orme di altri “bomber” del passato, Zuniga, che nella carriera precedente faceva l’esterno, si gode la vita in costume da bagno con un mare cristallino e uno yacht ad ispirare le sue avventure.

Il tutto è documentato sui social network. Nell’ultimo post su Instagram, Zuniga era in compagnia di una dozzina di procaci modelle. Il colombiano ha commentato così la sua “impresa”: “Non aspettare di avere tutto per goderti la vita, hai già la vita per goderti tutto”.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

Video e foto di Zuniga da Instagram.