ABBAdream, la tribute band ufficiale degli ABBA al teatro Brancaccio di Roma

ROMA- Sul palcoscenico del Teatro Brancaccio di Roma la sera del 12 gennaio si esibiranno gli ABBAdream, la tribute band ufficiale degli ABBA, con lo spettacolo musicale The Ultimate Abba Tribute Show.

Gli ABBAdream, con le canzoni del famoso gruppo svedese eseguite in versione originale e interamente dal vivo, faranno scatenare il pubblico del Brancaccio che sulle note delle canzoni degli ABBA potrà godere momenti coinvolgenti ed entusiasmanti.

La band, che supporta le due voci femminili e un coro, non farà spettacolo solo con la musica ma anche con numerosi cambi di abito, coreografie Abba-style: tutto per dare il giusto sottofondo ai grandi successi della band che ha segnato la storia della musica pop internazionale.

ABBAdream è un vero e proprio fenomeno: più di 15mila fan su Facebook che accorrono in teatro per rivivere emozioni attraverso le indimenticabili canzoni del gruppo svedese che ha venduto oltre 375 milioni di dischi in tutto il mondo.

Dalla loro nascita fino al momento dello scioglimento, gli ABBA hanno mantenuto la loro formazione originale. Hanno infatti passato circa 12 anni insieme i quattro componenti Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad (meglio conosciuta come “Frida”), un lungo periodo costellato di grandi successi musicali e di grandi consensi tra gli amanti della musica.

Gli ABBA devono il loro nome a un acronimo formato dalle lettere iniziali dei nomi dei membri (Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid) e lo si trova scritto anche come Abba. A partire dal 1976, il logo del gruppo diventa ᗅᗺᗷᗅ, con la prima B rovesciata, su tutte le copertine dei loro dischi e nel materiale promozionale.

Le canzoni degli ABBA sono ormai considerate un vero e proprio cult, anche grazie al musical teatrale Mamma mia! e all’omonimo film di successo con Meryl Streep e Pierce Brosnan uscito in Italia nell’ottobre del 2008.

ABBAdream è un doveroso omaggio ad una grande band, le cui canzoni sono ormai considerate un vero e proprio cult.

Teatro Brancaccio di Roma

12 gennaio 2018 ore 21

Prezzi da 25 a 35 Euro