ROMA – Nel corso della prima de I Fratelli Karamazov in scena al Teatro Eliseo di Roma l’attore Glauco Mauri si è sentito male e lo spettacolo è stato interrotto. Dopo circa dieci minuti dall’inizio è stato lo stesso attore, tra i più apprezzati in Italia, a chiedere una pausa.

Nei panni del padre Fedor Karamazov l’anziano attore, 89 anni, è stato costretto, alla ripresa dello spettacolo, a chiedere un secondo stop e la chiusura del sipario per un malore. Per cautela è stato visitato dal medico del teatro, che ha riferito che la sua pressione era arrivata a valori molto alti e per questo è stato necessario lo stop.

Mauri è stato trasportato in ambulanza al Policlinico Umberto I di Roma. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni sarebbero buone.