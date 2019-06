ROMA – Adesso è ufficiale: Dominique Meyer è il nuovo sovrintendente del teatro alla Scala di Milano. Lo ha deciso il Cda che ha votato per la sua nomina, come ha spiegato il sindaco di Milano e presidente della fondazione del teatro, Giuseppe Sala. In Cda ci sono stati otto voti favorevoli e uno contrario, quello di Giorgio Squinzi.

Meyer arriverà come nuovo sovrintendente “da metà 2020 quando sarà scaduto il suo contratto con l’Opera di Vienna”, ha detto Sala, e Alexander Pereira, alla guida della Scala dal settembre 2014, rimarrà fino alla fine del mandato del sindaco, a giugno del 2021. Per la proroga a Pereira il Cda ha votato con sette voti favorevoli e due contrari, di Francesco Micheli e Philippe Daverio.

Il sindaco Sala ha spiegato di aver portato questa proposta in Cda, “nata da un giro di consultazioni con i consiglieri e con Meyer e Pereira. Ho cercato quindi di produrre una formula che cercasse di tenere conto delle opinioni diverse che ci sono nel Cda. Si tratta di una proposta di sintesi e di buonsenso”. Per Pereira è una parziale vittoria, perché avrebbe voluto rimanere altri due anni, fino al 2022. (Fonte Ansa).