Lina Sastri e i suoi Appunti di Viaggio al Teatro Sala Umberto di Roma

ROMA- Lina Sastri racconta la sua vita artistica con “Appunti di Viaggio” al Teatro Sala Umberto dall’8 al 18 febbraio.

Si tratta di un racconto libero della vita artistica di Lina Sastri, dal debutto in Masaniello alle prime

esperienze teatrali con Eduardo De Filippo e Patroni Griffi, dal cinema alla musica, all’invenzione del

suo teatro musicale.

E così, di volta in volta, il racconto si anima di citazioni di prosa, da

Filumena Marturano di Eduardo De Filippo a Pirandello, a La casa di Ninetta, di cui è autrice la stessa Lina Sastri

ma si anima soprattutto di musica, da Assaje scritta da Pino Daniele per il film Mi manda

Picone alla Madonna de lu Carmine di Roberto De Simone per spettacolo Masaniello, da

Reginella cantata per la prima volta a Cinecittà in una serata dedicata alla commemorazione

di Anna Magnani, a Maruzzella, da Gracias a la vida di Violeta Parra ad Alfonsina y el mar,

dal tango al bolero, alle tammurriate popolari, dai classici napoletani ai brani inediti scritti per

lei dai nuovi compositori e autori napoletani.

Un viaggio nel teatro, nella musica e nel cinema italiano, attraverso i racconti di vita vissuta,

di incontri indimenticabili con le eccellenze artistiche del nostro paese, brani poetici e di

drammaturgia di grandi autori e registi, brani musicali della grande tradizione classica

napoletana e internazionale, tutto liberamente e semplicemente proposto da Lina Sastri,

accompagnata in scena dai suoi valentissimi musicisti pronti a seguirla ad ogni invito o

suggerimento musicale.

Un viaggio nell’anima che ogni sera si rinnova liberamente, sull’onda dell’emozione, delle

parole e della musica.

Note di Lina Sastri

Era il 1976, una ragazzina di 17 anni, timidissima e scontrosa, con tanta voglia di assoluto, e

nessun adattamento al compromesso della vita, quindi con un grande disagio di vivere, vede

per la prima volta il palcoscenico e sceglie di fare l’attrice, fulminata da una vocazione

annunciata già da quando era piccolissima, e neanche sapeva che il teatro esistesse, ma ne

respirava il rito con il profumo di incenso di chiesa. Su quel palco respira la libertà, e non ci

pensa un attimo a lasciare la casa, genitori, tutto, così…senza un soldo, senza una certezza,

senza niente, con una forza e una sfrontatezza che solo la giovinezza può dare, per

inseguire quel sogno di libertà e di assoluto, quell’aria di vita che sentiva solo sul

palcoscenico.

Ed è Masaniello di Armando Pugliese, spettacolo di strada e di innovazione, sotto una tenda

da circo, spettacolo di parole, canto, musica, che la vede debuttare come una piccola

mendicante che inneggia, rabbiosa, alla giustizia, rivolgendosi, in un inno scritto da Roberto

De Simone, alla Madonna, la Madonna nera del Carmine, quella madonna che poi tornerà

spesso nel suo percorso artistico.

E poi arriva il teatro, quello con il sipario rosso di velluto, le regole della recitazione, un

mondo sconosciuto e misterioso, che l’avvolge e la terrorizza ma che sempre la fa sentire se

stessa, come mai le riesce nella vita.

Un salto… ed è attrice!

Patroni Griffi la sceglie e l’accoglie, e lei, sconosciuta fa la prima donna in spettacoli di

Goldoni, Pirandello, Fassbinder, Dumas. E poi Eduardo, il grande Eduardo De Filippo: un

incontro del destino, timido all’inizio, come tutti i grandi amori. Prima quasi una comparsa, poi

una battuta, poi due, poi una sostituzione, il destino che sempre decide, poi Natale in casa

Cupiello, e altro ancora. Un percorso che l’avrebbe portata anni dopo a incontrare Luca De

Filippo e ad interpretare con lui e la regia di Francesco Rosi il difficile e bellissimo

personaggio di Filumena Marturano. E intanto il cinema, grande seduttore, arriva a rubarla al

teatro: Nanni Moretti, Gianfranco Mingozzi, fino a Nanny Loy regista di quel Mi manda

Picone, con Giancarlo Giannini che le cambia la vita e la fa sentire veramente in una favola,

nel mondo dorato del cinema. Il primo David di Donatello, il primo Nastro d’Argento e la

musica di Pino Daniele che le scrive una canzone per il film, prima ancora che il film uscisse

al cinema quando nessuno la conosceva ancora, se non come una giovane e promettente

attrice di teatro, quando, una sera, a Cinecittà, di nuovo è il destino a decidere. Sostituisce

qualcuno, lei, sconosciuta, in una serata dedicata alla commemorazione della grande Anna

Magnani, e la Magnani – da lontano – la tiene a battesimo, fino ad interpretarla, poi, la

Magnani, nel film in celluloide di Carlo Lizzani. Quella sera le viene chiesto di cantare una

canzone napoletana che la Magnani amava molto: Reginella.

Ecco, la musica è arrivata!

E canta per la prima volta canta una canzone napoletana in pubblico e scopre che è bella

quella musica napoletana antica che lei da ragazzina un po’ commiserava quando la sentiva

cantare nel vicolo in cui era nata. E decide di cantare, scegliendo fra tante, le canzoni che le

ricordano qualcosa, quelle che conosce intimamente, quelle che cantava sua madre, senza

impararle, perché le conosce con il cuore, con la voce, con l’anima, perché fanno parte della

sua vita, della sua infanzia, sono odori, sapori, ricordi, visioni, sono la sua profonda identità.

Arriva anche il primo cd e sperimenta il ritmo, anche quello le appartiene, come la melodia è

della madre, il ritmo è suo padre, che va e che viene dal Sud America portando nel vicolo

dove è nata, nella piccola casa napoletana dell’infanzia, il bolero, il fado, il mambo, il tango.

Di nuovo il teatro, la commedia musicale, da Medea di Portamedina a Gilda Mignonette, e

poi la tragedia, Medea, Elettra, fino all’Opera da tre soldi e la casa di Bernarda Alba. E

ancora il cinema, che la premia con David di Donatello, dopo Mi panda Picone, per Segreti

Segreti di Giuseppe Bertolucci e L’Inchiesta di Damiano Damiani, e le nominations per

Celluloide di Carlo Lizzani, Vite Strozzate di Ricky Tognazzi e molti altri. Fino a Baaria di

Giuseppe Tornatore, To Rome with Love di Woody Allen. E poi la musica che sempre

chiama, incanto antico, che si infila con forza nella sua vita divisa ormai fra teatro cinema e

musica. Ma cantare non le basta, ha bisogno di farla diventare teatro quella musica. E così

nascono spettacoli di prosa, poesia, musica e danza, che immagina, scrive, dirige e produce.

La musica diventa teatro. Cuore mio è il primo spettacolo, subito dopo Corpo celeste, Mese

mariano dedicato a Salvatore Di Giacomo e poi ancora Lina rossa, Linapolina e tanti altri..

Lina Sastri