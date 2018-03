Michelangelo, di e con Vittorio Sgarbi al Teatro Olimpico di Roma

Roma- Dopo lo straordinario successo dello spettacolo teatrale “Caravaggio”, dove Vittorio Sgarbi ha condotto il pubblico in un percorso trasversale tra storia dell’artista ed attualità del nostro tempo, è ora in tournée una nuova e inedita esplorazione. L’eclettico critico d’arte infatti indaga con ragione e sentimento l’universo “MICHELANGELO”, spettacolo in scena al Teatro Olimpico dal 15 al 18 marzo 2018 nelle uniche date romane.

La stupefacente arte di Michelangelo Buonarroti si farà palpabile alle molteplicità sensoriali, attraversate dal racconto del Prof. Vittorio Sgarbi, contrappuntate in musica da Valentino Corvino, che interpreta le melodie di cui è anche compositore, in scena interprete), assieme alle immagini rese vive dal visual artist Tommaso Arosio che ha curato video e scenografia. Verrà così anche ricomposto un periodo emblematico ed imprescindibile dell’arte, unico, talmente grandioso che ancora oggi influenza il nostro vivere quotidiano.

Per scoprire un Michelangelo mai visto prima, non resterà che lasciarsi sorprendere da un racconto per parole, musiche, suoni ed immagini, avvolti nell’intimo buio teatrale.

Vittorio Sgarbi tesserà un filo conduttore tra le opere d’arte vicine e distanti tra loro stilisticamente e geograficamente e condurrà il pubblico nel luogo della conoscenza e della bellezza, oltre ogni limite in una immancabile esperienza.

Le musiche sono state composte e saranno eseguite dal vivo da Valentino Corvino (Violino, viola, oud, elettronica), scenografia e video di Tommaso Arosio, la messa in scena e l’allestimento sono di DoppioSenso, un progetto di Valentino Corvino e Tommaso Arosio dedicato allo studio delle relazioni profonde esistenti tra suono e immagine. Linguaggi, tecnologie e immaginari della contemporaneità sono rielaborati e messi alla prova nello sviluppo di opere sceniche, performance ed installazioni.

Produzione: Corvino Produzioni

Durata: 2 ore senza intervallo

Genere: spettacolo d’arte contemporaneo, con musica e videoproiezioni originali

In scena al Teatro Olimpico di Roma:

Giovedì 15 marzo ore 21.00; Venerdì 16 marzo ore 21.00; Sabato 17 marzo ore 21.00; Domenica 18 marzo ore 18.00. Biglietti da euro 15,50 a euro 39,00

INFO biglietti: BOTTEGHINO TEATRO OLIMPICO, P.zza Gentile da Fabriano 17 Orario botteghino: tutti i giorni 10.00-19.00

Tel. 06 3265991 / E-mail: [email protected]

VENDITA ONLINE: www.teatroolimpico.it