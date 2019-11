'O Scarfalietto, a teatro gli allievi dell’Accademia Artistica L’Arte nel Cuore Onlus

ROMA – Gli allievi de L’Arte nel Cuore Onlus tornano in scena dopo lo straordinario successo ottenuto al cinema con il film “Detective per caso” e al teatro Olimpico di Roma nello spettacolo “A Qualcuno piace Rock…”. Questa volta i giovani dell’Accademia saranno protagonisti di una divertentissima pièce dal titolo “’O Scarfalietto” (Lo scaldaletto) di Eduardo Scarpetta, scritta nel 1881 e ispirata all’opera francese “La Boulé” di Meilhac e Halévy.

La trama è piuttosto comica, perché racconta la storia di due giovani sposi, i quali, a seguito di continui litigi, che vedono coinvolti anche i loro camerieri, decidono di separarsi chiamando in causa i loro avvocati. Da quel momento in poi saranno tanti i personaggi che ruoteranno attorno ai coniugi, fino al momento in cui vi sarà la causa in tribunale, dove potrebbe davvero succedere di tutto.

L’Arte nel Cuore Onlus, la prima Accademia al mondo rivolta a ragazzi disabili e normodotati, scommette ancora una volta sulla sensibilità del pubblico, nel prosieguo di questo importante progetto di integrazione che si chiama: “normalità”. Perché dove c’è talento, non esistono barriere.

Chi potrà assistere allo spettacolo, si renderà conto di quanto sia emozionante osservare ognuno degli allievi protagonisti nei diversi ruoli e rimanere colpiti dalla loro bravura, e dalla loro forza. “’O Scarfalietto” è un vero e proprio tour, che toccherà alcune fra le principali città italiane.

Dopo Milano, grazie al sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Roma sono in calendario le date di Padova (il 29 novembre al Teatro Ai Colli) e Roma (il 4 dicembre al Teatro Marconi). “’O Scarfalietto” ha la regia di Noemi Giangrande e Daniela Alleruzzo; aiuto regia Dario Costa; scenografie di Stefania Savioli; costumi di Annalisa Di Piero.