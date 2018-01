ROMA – Lucio Barani è l’ex sindaco socialista di Aulla in provincia di Massa-Ferrara ed attualmente siede in Senato per Ala. Ospite a “Tribune politiche” in onda su Rai 2. Barani dichiara che il gruppo guidato da Denis Verdini è culturalmente superiore rispetto agli altri oppositori politici oltre ad esserlo nel dna.

Ecco le parole esatte pronunciate da Barani, e ripresa da Corriere Tv: