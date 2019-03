ROMA – Tra due giorni sarà un anno esatto dalla morte di Fabrizio Frizzi. La Rai dedicherà un’intera giornata al conduttore che oggi, domenica 24 marzo, è stato ricordato anche a Domenica In.

Ospite da Mara Venier è Milly Carlucci che, ricordando Frizzi, si commuove dicendo: “Soffro troppo, una mancanza enorme”.

La Venier esordisce così: “Tra due giorni sarà un anno dalla scomparsa del nostro adorato Fabrizio”. Milly Carlucci , in studio per parlare anche della nuova stagione di Ballando con le stelle al via dal prossimo 30 marzo, appare molto emozionata. Mara Venier non è da meno.

Milly Carlucci risponde dicendo: “E’ una mancanza enorme, dico che è impossibile che già sia passato un anno. La sua forza vitale è sempre stata così grande che tu dici è lì, sta facendo cose. Questo è anche un modo per me di svoltare la difficoltà delle grandi mancanze, penso che chi va via, in realtà sia da un’altra parte a fare qualche altra cosa, anche se non possiamo sentirci…”.

Quello tra Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi è stato un legame speciale. A sottolinearlo è la stessa Venier. Milly Carlucci annuisce e dice: “Siamo stati per tanti anni un team, ci siamo sostenuti a vicenda. Il superare insieme le difficoltà ti aiuta a crescere e crea dei legami. Avevamo tante cose in comune, nei nostri valori personali. Abbiamo condiviso tante cose che per fortuna rimangono e nessuno te le porta via. Sono grandi assenze” .

Poi Milly Carlucci chiede di cambiare argomento: “Soffro troppo”.

Fonte: Domenica In