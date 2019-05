Al Bano, Loredana Lecciso e lo sgarro a Romina Power

ROMA – Loredana Lecciso ha pubblicato su Instragram una foto che la ritrae accanto ad Al Bano impegnato alla guida. La foto arriva dopo la sua partecipazione ad Amici ed un evidente sgarro nei confronti di Romina Power.

La compagna del cantante di Cellino San Marco sembra infatti voler marcare il territorio dopo il ritorno in pianta stabile di Romina Power nella vita di Al Bano (i due spesso vanno in tournée insieme e appaiono insieme anche in tv ndr).

La showgirl appare sorridente accanto al cantante: d’altronde, la Lecciso è tornata a vivere in pianta stabile nelle tenute Carrisi insieme ai suoi figli ovviamente. Si tratta quindi di un vero e proprio ritorno di fiamma, esattamente come quello che stanno vivendo Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Nello scatto condiviso dalla showgirl, si vede chiaramente che anche il cantante è sereno. I due sono nella loro adorata Puglia e probabilmente stanno tornando da qualche gita a cui non hanno a quanto pare partecipato i figli della coppia. La foto è stata pubblicata su Instagram e mostra una felicità ritrovata,probabilmente un messaggio più o meno indiretto rivolto all’ex moglie del cantante.

Fonte: Instagram