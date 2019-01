ROMA – Grande attesa per “55 passi nel Sole”, il programma Mediaset che rende omaggio alla vita e alla carriera di Al Bano Carrisi. Nelle due puntate speciali, in onda mercoledì 23 e 30 gennaio, verranno ripercorsi gli anni che hanno portato al successo planetario il cantante di Cellino San Marco. E sarà presente anche Romina Power, storica compagna di vita e di spettacolo di Al Bano.

La grande assente è Loredana Lecciso, ultima compagna di Al Bano. Secondo quanto riferisce Spy, la soubrette salentina non parteciperò alla trasmissione perché non gradita proprio alla prima moglie di Al Bano, Romina Power, che avrebbe addirittura preteso che l’esclusione di Loredana Lecciso venisse esplicitamente richiesta in una clausola del contratto. Questi, almeno, i rumors alla vigilia della prima puntata dello speciale.