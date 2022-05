A Chi l’ha visto la storia di Renato Ronzoni, 67enne scomparso da La Spezia: dal viaggio in Polonia alla presunta moglie. Federica Sciarelli conduce questa sera 4 maggio il programma Chi l’ha visto. Nel programma si parla di Renato Ronzoni, 67enne scomparso da La Spezia lo scorso 11 aprile. Chi l’ha visto è in onda su Rai3 dalle 21:20.

La scomparsa di Renato Ronzoni

Renato Ronzoni, 67enne spezzino, è scomparso da La Spezia lo scorso 11 aprile. Attorno al suo caso si è rapidamente aperto un giallo che sembra coinvolgere più persone. A denunciare la scomparsa di Ronzoni è stato l’avvocato Federica Giorgi, la sua amministratrice di sostegno.

A gennaio Ronzoni viene condotto in Ucraina dalla sua compagna, Natalya Koshova, per un matrimonio che non è poi stato riconosciuto valido in Italia. L’11 aprile Ronzoni rivece la visita di un poliziotto e di un assistente sociale. I due sono lì per notificare a Ronzoni il divieto assoluto di avvicinamento da parte della moglie Natalya Koshova e di un’altra donna, dimoranti nell’abitazione dell’uomo. Le due donne, però, reagiscono con violenza spintonando il poliziotto. Quello stesso giorno Ronzoni scompare.

Il viaggio in Polonia e la presunta moglie di Renato Ronzoni

Dietro alla scomparsa di Ronzoni c’è la presunta moglie Natalya Koshova? L’uomo sarebbe stato prelevato dalla sua abitazione contro la sua volontà da due donne e da un uomo di grossa comporatura. Stando alle parole riferite da un vicino di casa all’avvocato Giorgi, sembra che la porta d’ingresso sia stata sfondata con un calcio da un uomo, probabilmente un conoscente delle due donne. I tre sarebbero usciti insieme a Ronzoni per la fuga in auto verso l’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Da qui sarebbero partiti con un volo diretto a Varsavia, in Polonia.

“L’11 aprile non sono riusciti i poliziotti ad eseguire l’ordine di allontanamento perché Renato era molto confuso per varie motivazioni, quindi è rimasto in casa con questa donna. Dopo un’ora sono stata avvisata dal vicino di casa che un energumeno aveva sfondato la porta e che aveva visto Renato con queste donne che uscivano dalla casa in fretta e furia”, ha dichiarato l’avvocato Federica Giorgi.