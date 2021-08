a L’Estate in diretta su Rai1 si parla della morte di Lady D avvenuta esattamente 24 anni fa, il 31 agosto del 1997 fa nel drammatico e mai del tutto chiarito incidente a Parigi. In studio con Roberta Capua e Gianluca Semprini si parla ovviamente della Corona britannica e dei rapporti tra la Principessa e il marito Carlo fino alle corna vere e presunte.

L’ospite Mariella Milani del Tg2: “Camilla Parker Bowles, per il principe Filippo era un cesso”

Parlando di tradimenti, l’ospite Mariella Milani, scrittrice ed ex conduttrice del Tg2, non ha usato mezzi termini. La rivale in amore di Diana e l’eterna innamorata di Carlo, Camilla Parker Bowles, (i due dopo la morte di Diana si sono sposati ndr) è stata descritta in questo modo: “Pare che il principe Filippo abbia detto a Carlo ‘ma come fai a lasciare Diana ed a preferire quel cesso’!”.

Stasera in tv “D time – il tempo di Lady D”

E per ricordare Diana, Rai Documentari porta in prima serata su Rai Uno “D. Time – Il tempo di lady D.”. Si tratta di una coproduzione mondiale sulla vita della principessa Diana presentata dalla conduttrice del Tg1 Laura Chimenti che interpreta l’intenzione del documentario e ne fa la voce narrante guidandoci nel racconto della vita di Lady D. e dei trent’anni che l’hanno vista protagonista della scena internazionale.

ll documentario include filmati d’archivio straordinari e inediti della vita della principessa, insieme a scene iconiche dei cambiamenti culturali, sociali, economici che Diana ha vissuto negli anni ’80 e ’90.