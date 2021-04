Chi è Achille Lauro. Il cantante è ospite questa sera da Amedeo e Pio, su Canale 5, nel programma Felicissimo Me.

Achille Lauro, vero nome, età, carriera

Il vero nome di Achille Lauro è lauro De Marinis. E’ nato a Verona l’11 luglio 1990, ha 30 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. La sua altezza è 182 centimetri. Questo il suo profilo Instagram dove vanta 1,5 milioni di followers.

Achille è cresciuto a Roma. Suo padre Nicola è un magistrato della Corte di Cassazione.

All’età di 14 anni lascia la casa dei genitori e decide di andare a vivere con il fratello maggiore da cui eredita la passione per la musica. Dopo varie esperienze minori, la fama arriva nel 2017 grazie a Pechino Express: Achille si posizione terzo con la sua coppia, quella dei Produttori.

Nel 2018 Achille Lauro entranel campo cinematografico come produttore di Terrurismo, un corto del regista Vito Cea. Nel corto appare anche in un cameo. Nello stesso anno partecipa come attore e autore di testi in rima nel lungometraggio Applausi, ispirato alla vicenda di Elisa Claps.

Successivamente è protagonista del Happy Birthday di Lorenzo Giovenga, in cui compaiono anche due sue canzoni. Il corto viene presentato alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2019 esce su Sky il documentario autobiografico No face 1, diretto da Lauro stesso insieme a Sebastiano Bontempi. Nel gennaio 2019 pubblica la sua autobiografia Sono io Amleto. Il 19 maggio 2020 viene pubblicato il suo secondo libro dal titolo 16 Marzo: L’Ultima notte.

Achille Lauro a Sanremo

Il successo con il grande pubblico arriva con Sanremo. Gareggia nel 2019 con Rolls Royce e nel 2020 con Me ne frego. Sale sul palco dell’Ariston anche nel 2021 come ospite. In questa edizione verrà ricordato sicuramente per i suoi abiti stravaganti.

Achille Lauro e la fidanzata Francesca

Achille Lauro è fidanzato con Francesca da circa tre anni. E’ stato lui stesso a rivelarlo a Mara Venier a Domenica In. La ragazza è sua coetanea ed è del tutto estranea al mondo della musica.