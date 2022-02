Achille Lauro chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, fidanzata, vita privata, Instagram, Sanremo, biografia e carriera. Il cantante Achille Lauro è tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2022, in gara con la canzone Domenica. Il Festival è in onda dal 1 al 5 febbraio su Rai1 dalle 20:50.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Achille Lauro

Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis, è nato a Verona l’11 luglio del 1990. Ha 31 anni. I suoi genitori sono Nicola, professore universitario e magistrato della Corte di cassazione, e Cristina Zambon. Cresce a Roma e all’età di 14 anni sceglie di andare a vivere con il fratello maggiore Federico, produttore per la crew Quarto Blocco. Grazie al fratello, Lauro si addentra nel mondo del rap underground e in quello del punk rock.

Fidanzata, Instagram, curiosità, vita privata di Achille Lauro

Il cantante è riservato riguardo la sua vita privata. E’ fidanzato con Francesca da circa tre anni. E’ stato lui stesso a rivelarlo a Mara Venier a Domenica In. La ragazza è sua coetanea ed è estranea al mondo della musica. Il profilo Instagram di Lauro è molto seguito: achilleidol.

Il cantante prende il suo nome d’arte dall’omonimo armatore partenopeo, una scelta dettata dall’associazione che in molti, quando era più giovane, erano soliti fare tra il suo nome di battesimo, Lauro, e il cognome dell’armatore.

Nel 2019 il cantante diventa il conduttore di Extra Factor, spin-off di X Factor, insieme a Pilar Fogliati. L’anno successivo è stato nominato direttore creativo di Elektra Records.

La carriera di Achille Lauro

Dopo varie esperienze minori, la fama arriva nel 2017 grazie a Pechino Express, in cui il cantante si posizione terzo con la sua coppia, quella dei Produttori. L’anno successivo entra nel campo cinematografico come produttore di Terrurismo, un corto del regista Vito Cea. Nel corto appare anche in un cameo. Nello stesso anno partecipa come attore e autore di testi in rima nel lungometraggio Applausi, ispirato alla vicenda di Elisa Claps. Successivamente è protagonista del contometraggio Happy Birthday di Lorenzo Giovenga, presentato alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia.

Nel 2019 esce su Sky il documentario autobiografico No face 1, diretto da Lauro stesso insieme a Sebastiano Bontempi. Nello stesso anno pubblica la sua autobiografia Sono io Amleto. Il 19 maggio 2020 viene pubblicato il suo secondo libro dal titolo 16 Marzo: L’Ultima notte.

Il successo arriva con Sanremo. Gareggia nel 2019 con Rolls Royce e nel 2020 con Me ne frego. Sale sul palco dell’Ariston anche nel 2021 come ospite. Nel 2022 partecipa al Festival come concorrente con il brano Domenica.

