ROMA – Non è neanche iniziata la seconda serata del Festival di Sanremo che già si grida al… plagio. Sotto accusa c’è la canzone di Achille Lauro “Rolls Royce”. A lanciare la prima pietra è Frankie Hi-Nrg sui social.

“Il pezzo più fico del Festival è quello di Achille Lauro, fa un po’ voi”, ha commentato dal suo profilo Twitter il rapper. “Perché somiglia a 1979 degli Smashing Pumpkins”, ribatte un utente sotto il post. Il rapper allora ha poi rilanciato il messaggio postando i video delle canzoni citata. Aggiungendo: “Vabbe, questa la regaliamo a Striscia che ci fa uno speciale”.

Ecco il tweet:

Plagio sì o plagio no? Ecco i video delle due canzoni.

Quella di Achille Lauro:

Ed ecco 1979 degli Smashing Pumpkins:

Qualche altro tweet sulla questione:

@ErreEffe7 ora io non dico che per giudicare serva una cultura enciclopedica ma non conoscere 1979 degli Smashing Pumpkins e non rendersi conto che Achille Lauro fa quella cosa lì me lo aspetto da uno di 75 anni o da uno di 13… voi lo osannate per un plagio!

— Osso (@ossetto) 6 febbraio 2019