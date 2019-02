ROMA – “Striscia la Notizia”, non è certo un mistero, da giorni sta mandando in onda diverse inchieste sul “Festival di Sanremo” targato Baglioni. L’ultima accusa “Striscia”, la sgancia sul cantante “Achille Lauro” e la sua canzone “Rolls Royce”.

“La canzone di ‘Achille Lauro’ – si legge su un post pubblicato oggi, giovedì 7 febbraio, sul sito di “Striscia la Notizia” – ‘Rolls Royce’ è un inno all’ecstasy: ‘Rolls Royce’ è una pasticca di ecstasy. Il direttore artistico era in sé quando l’ha ascoltata e scelta per il ‘Festival di Sanremo’?”

Ecco il testo della canzone di “Achille Lauro”:

Sdraiato a terra come i Doors

Vestito bene via del Corso

Perdo la testa come Kevin

A ventisette come Amy

Rolls Royce

Si come Marilyn Monroe

Chitarra in perla Billie Joe

Suono per terra come Hendrix

Viva Las Vegas come Elvis

Oh Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

No non è vita è Rock’n Roll

No non è musica è un Mirò

È Axl Rose

Rolling Stones

No non è un drink è Paul Gascoigne

No non è amore è un sexy shop

Un sexy shop si si è un Van Gogh

Rolls Royce

Rolls Royce

Voglio una vita così

Voglio una fine così

C’est la vie

Non è follia ma è solo vivere

Non sono stato me stesso mai

No non c’è niente da capire

Ferrari bianco si Miami Vice

Di noi che sarà

Rolls Royce Rolls Royce

Di noi che sarà

Rolls Royce Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Voglio una vita così

Voglio una fine così

C’est la vie

Amore mio sei il diavolo

Che torni ma

Solo per dare fuoco al mio cuore di carta

Dio ti prego salvaci da questi giorni

Tieni da parte un posto e segnati sti nomi

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce