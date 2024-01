Adani e la fine della Bobo Tv: “Vieri mi ha tradito, non lo perdonerò”

Adani torna sugli avvenimenti che hanno portato allo scioglimento della Bobo Tv. Dopo la divergenza di vedute che ha portato Christian Vieri a troncare il rapporto con i tre compagni di viaggio, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani, proprio quest’ultimo, che non ha mai fatto mistero pubblicamente di essere rimasto molto male per l’esito della vicenda in numerose “storie” su Instagram, ha voluto raccontare a Il Messaggero, la sua versione dei fatti.

Adani sulla rottura con Bobo Vieri

“La BoboTv è finita a novembre inaspettatamente. Era il frutto di un percorso di amici. La cosa più grave e che non perdonerò è il tradimento dell’amico”, ha dichiarato senza tanti giri di parole. Il progetto è precipitato inaspettatamente nonostante la tanta dedizione dei protagonisti. “Togliendo qualcosa da me stesso per il bene comune ho salvato la BoboTv una quarantina di volte. Una cosa che metteva insieme tutto: il valore dell’amicizia. Una persona ha dimostrato di non meritarla”, ha sottolineato Adani.

Come sono cambiate le cose

A due messi dalla rottura, Vieri ha deciso di prendere le distanze dai suoi amici. “Non ci siamo più sentiti, perché so benissimo cosa è successo. Non ci sarà possibilità di chiarimento“, spiega Adani, ricordando che “lui” ha firmato un contratto con la Lega Serie A. “E poi sono accadute tante altre cose non giuste, che non dirò. Cose che le persone coinvolte sanno. Compreso lui e la manager. Niente è irreversibile, ma questo modo di essere e di tradire nuoce a chi lo fa. Chi deve convivere col tradimento, se ha un po’ di coscienza, è più ferito e danneggiato di chi l’ha subìto”.