ROMA – Daniele Adani definisce “inutile” il gol di Mauro Icardi contro il Napoli e Wanda Nara e su Instagram si infuria: “Inutile la reconcha de tu hermana”. Che possiamo tradurre con un un “inutile sarà quella tr*** di tua sorella”.

“Il gol è inutile per Mauro e per la situazione – ha poi spiegato Wanda Nara – ma un gol è sempre una cosa positiva. Soprattutto vista la situazione”.

La stessa Wanda Nara poi, ospite di “Tiki Taka”, ha smentito, di nuovo, ogni voce di mercato. Voci che già Icardi aveva provato a smentire con un post sui social: “Il post di Mauro è nato perché hanno fatto passare come parole sue un pensiero che però non ha mai fatto, una cosa che non ha mai detto. Mauro non parla, nessuno lo ha sentito da quando gli hanno tolto la fascia, e non è giusto che escano prime pagine che non sono vere”. Fonte: Fox Sports.