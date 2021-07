Adani lascia Sky Sport, l’annuncio al termine di Inghilterra-Danimarca: futuro a Dazn?

Daniele Adani, come era da tempo nell’aria, lascia Sky Sport. Lo ha confermato lui stesso durante Inghilterra-Danimarca. “E’ stato bello raccontare il mio ultimo evento Sky Sport”, dice l’ex calciatore, voce tecnica dell’emittente satellitare, chiudendo la cronaca della semifinale vinta dalla nazionale dei Tre Leoni.

Adani lascia Sky Sport, futuro a Dazn

L’annuncio di Adani diventa su Twitter un tema al pari del risultato della partita. Sono molti gli utenti che apprezzano la competenza e la passione del commentatore. Non mancano, però, quelli che mostrano di non gradire i toni giudicati eccessivi. Tra un tweet e l’altro, parte il toto-Adani e c’è chi ipotizza per l’opinionista un futuro davanti ad altri microfoni in vista del prossimo campionato di Serie A che, come è noto, sarà trasmesso soprattutto su Dazn.

Come potrebbero cambiare i commentatori la prossima stagione

Non è chiaro se Adani approderà ora in qualche emittente concorrente, ma quel che è certo è che quest’estate ci sarà un valzer di telecronisti e conduttori ora che Dazn è diventato il nuovo player principale della Serie A, e che Amazon farà il proprio ingresso nel calcio. Inoltre, con la Champions League in streaming, anche Mediaset potrebbe decidere di rafforzare il proprio organico.