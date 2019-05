ROMA – Daniele Adani lascerà “Sky” dopo la lite con Massimiliano Allegri per andare a Dazn? No, è una bufala. La notizia è stata smentita dallo stesso sito internet che l’aveva diffusa, CalcioNapoli24.it. Questo sito internet, ha pubblicato questa bufala in maniera involontaria, perché la loro piattaforma di scrittura è stata colpita da due attacchi hacker. Lo spiega lo stesso CalcioNapoli24.it. con il seguente articolo di smentita che pubblichiamo di seguito.

“Per fortuna per Lele Adani la news non è vera ed è frutto, purtroppo di due attacchi hacker avvenuti alla nostra piattaforma di pubblicazione nelle ultime 8 ore”, si legge in un articolo di smentita di CalcioNapoli24.it.

Gli hacker avevano costruito questa notizia fasulla sulla lite in diretta tv su Sky Sport tra Daniele Adani e Massimiliano Allegri al termine di Inter-Juventus di Serie A. Adani e Allegri avevano discusso vivacemente perché hanno due visioni di calcio totalmente diverse.

In sintesi, Adani vorrebbe una Juventus più propositiva. In stile Guardiola. Idea che è condivisa anche da diversi tifosi bianconeri che vorrebbero un cambio di allenatore. Allegri, invece, è più pragmatico e ritiene che la via più rapida per vincere sia quella di avere un equilibrio tattico, senza sbilanciarsi troppo.

Fonte:CalcioNapoli24.it.