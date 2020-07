Adara Molinero deride Gianmarco Onestini in diretta tv: “A letto non ha esperienza. E le sue misure…”

Adara Molinero ha svelato alcuni retroscena sul rapporto con Gianmarco Onestini. I due si sono conosciuti tra le mura della casa spagnola del Grande Fratello Vip e nel corso del reality hanno avuto una relazione, terminata una volta usciti.

Adara Molinero e Gianmarco Onestini, ospiti in studio del talk Sàbado Deluxe, hanno parlato proprio della loro esperienza insieme al Grande Fratello Vip spagnolo.

Il conduttore Jorge Javier Vasquez ha incalzato Adara Molinero chiedendole come andassero le cose “a livello intimo” con Onestini e lei non si è tirata indietro.

“Non bene. Stavo comunque con lui perché compensava con altro, ero innamorata. Lui è molto passionale e molto carino e tenero, però non ha esperienza.

Non arrivavo mai all’orgasmo, davvero raramente. Ma io non fingevo di averlo, lui se ne rendeva conto, ma quando finiva per lui andava bene così. Si preoccupava solo di lui“.

Una rivelazione molto intima a cui la showgirl spagnola ha poi aggiunto quello che aveva già detto qualche giorno prima, ovvero che Onestini “ha il pene piccolo”

“Misure” che sempre a detta della showgirl, non la entusiasmavano.

“Era come… viscidi, non erano dei bei baci“ ha aggiunto la Molinero parlando dei baci di Onestini.

Confessioni che Adara ha fatto in presenza del suo ex, tra l’imbarazzo e lo stupore degli ospiti.

La reazione di Gianmarco Onestini

In studio Gianmarco Onestini si è scagliato molto duramente contro la ex.

Lui ha poi confessato che lei voleva fare dei giochi strani con lui, con la sua parte posteriore, e questo non gli piaceva per niente.

Raggiunto da un inviato il giorno dopo lo scontro, Gianmarco è scoppiato in lacrime per le dichiarazioni fatte dalla sua ex. (fonte SABATO DELUXE)