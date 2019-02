Adrian, Carlo Conti si riconosce in un personaggio: "Mi ricorda qualcuno..."

ROMA – Carlo Conti si riconosce in uno dei personaggi di “Adrian“, la serie animata di Adriano Celentano che in queste settimane sta andando in onda su Canale 5 (non senza polemiche).

Durante la puntata di ieri, martedì 5 febbraio, infatti, sulla pagina IG CarloContiRai è comparso lo screenshot dello schermo di Canale 5 raffigurante un personaggio che in effetti è molto simile a Carlo Conti. “Questo personaggio di Adrian mi ricorda qualcuno…” si legge nella didascalia che accompagna la foto. Lo riconoscete? In effetti i tratti del viso ricordano molto Carlo Conti. Così come gli occhiali e… la stempiatura. Di certo però un particolare non combacia. Quale?

“Troppo bianco, non sei tu” scrive scherzando qualche utente sui social. E in effetti su questo la differenza dal Carlo Conti originale è netta. Nettissima. E ora, sempre sui social, è partita la caccia: ci sono altri personaggi nel cartone simili ad altri Vip? E se la risposta è sì, di quali Vip parliamo? La caccia è aperta.