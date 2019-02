ROMA – Adrian tanto voluto da Adriano Celentano si è rivelato un vero e proprio flop e a godersi la disfatta c’è Don Backy, storico componente del Clan. Don Backy e Celentano non hanno un buon rapporto da quando il primo uscì dal gruppo proprio per una lite con il Molleggiato. E così per l’insuccesso dell’ex amico Don Backy esulta: “Erano 50 anni che aspettavo quest momento”.

Intervistato dal settimanale Oggi, Don Backy parla del suo rapporto con Celentano e con l’arrigo di Claudia Mori: “I primi anni con lui sono stati divertenti, ma dopo che si è sposato con Claudia Mori, nel 1964, tutto è cambiato. Per parlargli bisognava sempre passare attraverso un filtro, non rispondeva mai di persona al telefono. Gli feci causa e alla fine Adriano mi firmò un assegno. Ma non ha mai riconosciuto veramente le mie ragioni”.

Insomma, la rabbia non è mai sbollita e così Don Backy ora esulta sulla disfatta dell’ex amico: “Il mega flop di Celentano in prima serata? Erano 50 anni che aspettavo questo momento. Ero sicuro che il programma sarebbe andato male. Adrian ricalca il film Joan Lui, degli Anni 80, che fu un grande insuccesso”.