ROMA – Il cartoon di Adriano Celentano continua a far parlare. Nella seconda puntata di Adrian, infatti, diversi temi di attualità sono stati affrontati. Reddito di cittadinanza, quota 100, sicurezza e non per ultimo il tema dei migranti.

Inoltre nel secondo episodio della saga, il molleggiato salva due ragazze da uno stupro. E dopo averlo fatto, commenta: “Se aveste bevuto qualche bicchiere di meno avreste evitato l’approccio con dei tipi poco raccomandabili”. Da qui è iniziata la polemica.

Polemica nella quale, Naike Rivelli ci entra a gamba tesa. La figlia di Ornella Muti tramite il suo account Instagram scrive: “Non ho capito se prima le salva e poi le tradisce… Adrian Adrian ma come le proteggi queste donne?”. Il tutto corredato da due foto: nella prima si vede Adriano Celentano con la moglie e nella seconda il molleggiato con Ornella Muti. È fatto risaputo che Celentano abbia avuto una liaison con Ornella durante il suo matrimonio.